No all’ampliamento di Peretola I ricorsi degli ambientalisti | Bisogna annullare il decreto

Quattordici associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze a Peretola. Richiedono l’annullamento del decreto del Ministero dell’Ambiente, evidenziando preoccupazioni ambientali e legali. La vicenda coinvolge vari enti e si inserisce nel dibattito sulla sostenibilità e lo sviluppo infrastrutturale della regione, mettendo in discussione le decisioni amministrative prese finora.

Prato, 13 gennaio 2025 – Quattordici associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso contro il progetto di potenziamento dell’aeroporto di Firenze con la nuova pista: lo studio legale di Prato Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati ha notificato ai Ministeri e alle Amministrazioni coinvolte quattro ricorsi per l’annullamento del Decreto del Mase di Via-Vas n. 6782025 (e di tutti gli altri atti connessi), “con il quale è stata decretata la presunta compatibilità ambientale tra il progettato sviluppo aeroportuale e l’area del Parco Agricolo della Piana Firenze, Prato e Pistoia”. Nei termini di legge, spiegano dalle associazioni, “i ricorsi saranno depositati al Tar Toscana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

