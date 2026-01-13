Nigeria-Marocco Coppa d’Africa 14-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il match tra Nigeria e Marocco, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:00, rappresenta una delle sfide più attese della Coppa d’Africa. Con le formazioni ufficiali già annunciate, analizzare quote e pronostici è fondamentale per comprendere le possibili dinamiche di questa partita, che si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre in vista della finale.
Penultimo atto della coppa d’Africa e la gara tra Nigeria e Marocco sembra essere una finale annunciata, tra i padroni di casa e l’attacco più forte del torneo. Le super aquile trascinate da un Osimhen in gran spolvero hanno asfaltato senza mezzi termini l’Algeria, con un gol e un assist del giocatore ex Napoli. Una squadra apparsa anche estremamente solida in difesa, sembra più tesa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Nigeria-Marocco (Coppa d’Africa, 14-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
