Il match tra Nigeria e Marocco, in programma il 14 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta una delle sfide più attese della Coppa d’Africa. Entrambe le squadre si presentano con formazioni competitive e obiettivi chiari, in un incontro che potrebbe definire il cammino verso la finale. In questa analisi, verranno fornite informazioni su formazioni, quote e pronostici per orientarsi al meglio.

Penultimo atto della coppa d’Africa e la gara tra Nigeria e Marocco sembra essere una finale annunciata, tra i padroni di casa e l’attacco più forte del torneo. Le super aquile trascinate da un Osimhen in gran spolvero hanno asfaltato senza mezzi termini l’Algeria, con un gol e un assist del giocatore ex Napoli. Una squadra apparsa anche estremamente solida in difesa, sembra più tesa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nigeria-Marocco (Coppa d’Africa, 14-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Marocco-Tanzania (Coppa d’Africa, 04-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Camerun-Marocco (Coppa d’Africa, 09-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nigeria-Marocco semifinale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Caos Nigeria Osimhen furioso contro Lookman e ora vuole lasciare la Coppa d’Africa | Ha già consegnato il suo accredito; Senegal-Egitto semifinale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Coppa d’Africa oggi inizia la fase di eliminazione diretta del torneo | si apre oggi con Tunisia Mali.

Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco, domani le semifinali di Coppa d'Africa: orari e dove vederle in chiaro - La Coppa d'Africa prosegue domani con le semifinali in programma domani, 14 gennaio. msn.com