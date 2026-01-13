Nigeria-Marocco Coppa d’Africa 14-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Nigeria e Marocco, valida per la Coppa d’Africa 2026, si svolgerà il 14 gennaio alle 21:00. Si tratta di una sfida importante, con le due squadre che si contendono un posto in finale. In questa analisi, verranno analizzate le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo di un incontro che potrebbe decidere l’accesso alla fase conclusiva del torneo.

Penultimo atto della coppa d’Africa e la gara tra Nigeria e Marocco sembra essere una finale annunciata, tra i padroni di casa e l’attacco più forte del torneo. Le super aquile trascinate da un Osimhen in gran spolvero hanno asfaltato senza mezzi termini l’Algeria, con un gol e un assist del giocatore ex Napoli. Una squadra apparsa anche estremamente solida in difesa, sembra più tesa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

