Guido Rodriguez sì alla Juventus | ma Spalletti vuole vederci chiaro Cosa filtra sulla decisione finale

Guido Rodriguez è vicino alla Juventus, ma l’allenatore Spalletti desidera chiarimenti prima di confermare l’accordo. Le ultime notizie indicano una valutazione approfondita da parte della dirigenza e dello staff tecnico, che vogliono assicurarsi che l’operazione sia in linea con le esigenze della squadra. La decisione finale, quindi, resta ancora in fase di valutazione, in attesa di ulteriori dettagli che possano confermare o meno il trasferimento.

relativa al centrocampista argentino. Se l'attenzione mediatica è catalizzata dal possibile ritorno di Federico Chiesa, la priorità tecnica della Juventus risiede nel centrocampo. La "metamorfosi" tattica imposta da Luciano Spalletti ha infatti generato una lacuna strutturale: il trasloco quasi definitivo di Teun Koopmeiners nel reparto arretrato. Koopmeiners: da "tuttocampista" a pilastro della difesa. L'olandese è diventato un elemento cardine della retroguardia bianconera, agendo spesso come "braccetto" di sinistra nella difesa a tre o centrale aggiunto in quella a quattro, come confermato nell'ultima trasferta contro il Sassuolo.

Juve, a centrocampo resiste Guido Rodriguez: l'argentino è un'"occasione" - Resiste la candidatura di Guido Rodriguez, regista classe 1994 del West Ham e della nazionale argentina, come rinforzo a centrocampo per la Juventus nella sessione invernale di calciomercato. tuttojuve.com

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno - La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Spalletti. sport.sky.it

Comolli e Ottolini puntano il prestito di Guido Rodriguez per gennaio: risparmiare il budget per l'assalto estivo ai sogni Tonali e Kessie. #GuidoRodriguez #Juve #Tonali #Kessie #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook

Guido #Rodriguez, stop di #Spalletti Chi preferisce il tecnico della #Juve x.com

