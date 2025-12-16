Napoli notizie positive dall’infermeria | Zambo Anguissa torna per il recupero contro il Parma?

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli riceve buone notizie dall'infermeria: Zambo Anguissa potrebbe tornare in campo per il recupero contro il Parma. Dopo un periodo di assenza, il centrocampista potrebbe riprendere a disposizione della squadra, offrendo una preziosa soluzione a mister Spalletti. La sua eventuale partecipazione rappresenta un'anticipazione positiva in vista delle prossime sfide stagionali.

Immagine generica

Il Napoli intravede una luce importante in mezzo al campo: Zambo Anguissa potrebbe tornare a disposizione prima del previsto. Il centrocampista camerunense, fermo nelle ultime settimane a causa di un infortunio, sta accelerando i tempi di recupero e punta con decisione alla partita di recupero contro il Parma, in programma il 14 gennaio 2026. Una . L'articolo. Dailynews24.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tragedia sul lavoro a Napoli morti tre operai precipitati dal sesto piano

Video Tragedia sul lavoro a Napoli morti tre operai precipitati dal sesto piano

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.