Conte a Roma col grande escluso Politano in campo ancora Neres-Lang insieme a Hojlund Gazzetta

Il Napoli di Conte arriva all’Olimpico di Roma (gara che si giocherà domani sera, ore 20:45 ndr) dopo due vittorie consecutive al ritorno dalla sosta per le nazionali di novembre. Un 3-1 roboante all’Atalanta e un altrettanto vispo 2-0 al Qarabag, per niente Cenerentola di questa Champions League così complicata e competitiva. Conte starebbe pensando, stando alla Gazzetta, di riconfermare gli undici titolari: il che significherebbe rinunciare per la terza volta di fila a uno dei fedelissimi: Politano. Conte sceglie un Napoli senza Politano, dentro Neres e Lang con Hojlund (Gazzetta). Ne scrive così la Rosea: “ Il Napoli è ripartito e dopo il grande caos post Bologna la squadra si è ritrovata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte a Roma col grande escluso Politano, in campo ancora Neres-Lang insieme a Hojlund (Gazzetta)

