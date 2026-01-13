Nembro 64enne muore schiacciato dalla pianta che stava tagliando

A Nembro, un uomo di 64 anni è deceduto martedì mattina, 13 gennaio, dopo essere stato schiacciato da un albero durante un'operazione di taglio nel bosco al confine tra Nembro e Alzano Lombardo. L’incidente è avvenuto in un’area boschiva, evidenziando i rischi legati alle attività di taglio degli alberi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Nembro. Un uomo di 64 anni è morto martedì mattina ( 13 gennaio ) schiacciato dall’albero che stava tagliando boschi al confine tra Nembro e Alzano Lombardo. I soccorsi sono stati allertati pochi minuti prima delle 11 da Lonno, frazione di Nembro. Per soccorrere l’uomo la centrale di Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso decollato da Bergamo e un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Pare che un amico della vittima sia riuscito a schivare la pianta appena in tempo. Un familiare, giunto sul luogo dell’incidente, ha invece avuto bisogno di assistenza medica per un malore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Incidente nei boschi di Soriso, 73enne morto schiacciato dalla pianta che stava tagliando Leggi anche: Taglia un albero in un bosco a Nembro e rimane schiacciato sotto la pianta: morto 64enne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Taglia gli alberi, muore schiacciato da una pianta: tragedia a Nembro - Stando a quando riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre era impegnato a tagliare alcuni alberi. ilgiorno.it

Taglia un albero in un bosco a Nembro e rimane schiacciato sotto la pianta: morto 64enne - Un 64enne è morto schiacciato da un albero in una zona boschiva di Nembro (Bergamo). fanpage.it

Muore schiacciato dalla pianta che stava tagliando, tragedia a Nembro - Un uomo di 64 anni è deceduto a seguito delle ferite riportate dalla caduta di un albero che stava tagliando. ecodibergamo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.