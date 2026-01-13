Nell’esercito di Kiev Il volontario canturino | Non sto a guardare

Andrea Cappelletti, volontario canturino di 25 anni, ha scelto di unirsi alle forze armate dell’Ucraina come pilota di droni. Dopo aver inviato aiuti dall’Italia, ha deciso di mettere in gioco la propria vita per sostenere il paese in guerra. La sua scelta riflette un impegno personale e una volontà di contribuire attivamente, pur assumendosi i rischi di questa difficile situazione.

CANTÙ (Como) "Ho messo in conto di poter anche morire, ma preferisco vada così piuttosto che restare a guardare senza fare nulla", spiega da Kiev il canturino Andrea Cappelletti, 25 anni, che dopo aver fatto la spola avanti e indietro dall'Italia all' Ucraina per portare aiuti, ha deciso di indossare l'uniforme delle forze armate dell'Ucraina come pilota di droni. A Kiev c'è una nuova generazione di giovani italiani che presto si unirà alle truppe ucraine, aiutati da un'associazione che supporta una ventina di persone del nostro Paese impegnate al fronte contro i soldati russi. Mostrano sulle loro spalle le toppe tattiche militari con la bandiera gialloblù, citano Altiero Spinelli e sostengono l'obiettivo dell'Europa unita.

