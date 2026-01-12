Francia ritorno al servizio nazionale | volontario graduale e legato alla riforma dell’esercito

La Francia torna a parlare di servizio nazionale, proponendo un modello volontario e graduale, in linea con le recenti riforme militari. Dopo trent’anni dall’abolizione della leva obbligatoria, il dibattito si concentra su un approccio più flessibile che rafforzi il rapporto tra giovani e difesa, senza ripristinare la coscrizione di massa. Una riflessione importante nel contesto delle strategie di sicurezza e mobilitazione del Paese.

A trent'anni dall'addio alla leva obbligatoria, la Francia riapre il dibattito sul legame tra giovani e difesa, ma senza tornare alla coscrizione di massa. Il progetto promosso dal presidente Emmanuel Macron e ora precisato dal governo punta a creare un nuovo servizio nazionale su base volontaria, inserito in una più ampia trasformazione delle forze armate. Verso un esercito "ibrido" tra professionisti, riservisti e volontari. Secondo la ministra Catherine Vautrin, l'obiettivo è costruire un modello militare più flessibile, capace di combinare personale in servizio attivo, riserva operativa e nuove reclute volontarie.

