Nel libro di Nicola Marincola l' eredità culturale del forlivese Antonio Santarelli pioniere dell' archeologia moderna

Giovedì 15 gennaio alle 18.30, il Laboratorio Aperto di Forlì, nell’Ex Asilo Santarelli in via Caterina Sforza 45, ospiterà la presentazione del volume “Antonio Santarelli. Pioniere dell’archeologia moderna in Romagna”. Il libro, scritto da Nicola Marincola, ricostruisce la figura e l’opera di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

