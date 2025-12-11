Sora Nicola Gratteri e Antonio Nicaso presentano il loro ultimo libro Cartelli di Sangue

Lunedì 15 dicembre, ore 17:30, l'Auditorium "Cesare Baronio" ospiterà una presentazione di altissimo profilo:Nicola Gratteri e Antonio Nicasopresentano il loro ultimo libro"CARTELLI DI SANGUE"Un'analisi cruda e documentata delle guerre di mafia, dei meccanismi di potere delle organizzazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sora Lunedì 15 dicembre, ore 17:30 Nicola Gratteri e Antonio Nicaso presenteranno il loro ultimo libro "Cartelli di sangue" presso l'auditorium Cesare Baronio di Sora (FR). Il nuovo saggio di Gratteri e Nicaso è un viaggio lucido e sconvolgente nelle pi - facebook.com Vai su Facebook

Cartelli di sangue: Gratteri e Nicaso a Carpi e Modena - Società: Il procuratore e l esperto di narcotraffico stasera al cinema Corso a Carpi e venerdì all arena di Modena ... Scrive lapressa.it

Carpi: Nicola Gratteri e Antonio Nicaso raccontano il narcotraffico - Giovedì 11 dicembre tornano a Carpi il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il professor Antonio Nicaso per presentare, nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”, il libro “Cartelli di sangue. Si legge su sassuolo2000.it