Nel 2025 multe per oltre 13milioni di euro ma l’incasso per il Comune è meno della metà
Nel periodo dal 1 gennaio al 19 dicembre 2025, a Pescara sono state comminate multe per violazioni del codice della strada per oltre 13 milioni di euro, tuttavia l’incasso effettivo si è attestato a circa 5,9 milioni. Questo significa che meno della metà delle somme dovute sono state effettivamente riscosse dal Comune, evidenziando un divario tra multe elevate e pagamenti effettivi.
Tra il 1 gennaio 2025 e il 19 dicembre dello stesso anno a Pescara sono state elevate multe per violazioni al codice della strada per un totale di 13 milioni 146mila 885,14 euro, ma a fronte dei 5 milioni 872mila 189,63 euro incassati, a dover ancora arrivare nelle casse comunali di milioni ne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Multe a Roma, per il 2026 previste sanzioni per 246 milioni di euro ma il Comune ne incasserà meno della metà
Leggi anche: Ghisalba, nel 2025 multe per 255mila euro: oltre il 60% dal sistema “T-Red”, ma solo una su 4 è stata incassata
Stellantis, emissioni Co2: senza flessibilità Ue, multa teorica da 800 milioni sulle vendite in Italia nel 2025.
Nel 2025 multe per oltre 13milioni di euro, ma l’incasso per il Comune è meno della metà - A tanto ammonta la somma relativa alle sanzioni elevate tra il 1 gennaio e il 19 dicembre 2025: all'appello mancano 7 milioni di euro che devono ancora essere pagati ... ilpescara.it
Ghisalba, nel 2025 multe per 255mila euro: oltre il 60% dal sistema “T-Red”, ma solo una su 4 è stata incassata - Dall’1 gennaio al 15 dicembre la polizia locale ha elevato 609 verbali, per una media di circa 730 euro al giorno. bergamonews.it
1.6 milioni di infrazioni nel 2025: 460mila multe per eccesso velocità - La Stradale, inoltre, ha contribuito, con personale specializzato, alle attività di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella "Terra dei Fuochi": accertate 3. tg24.sky.it
In Gran Bretagna oltre 36.000 multe ingiuste sono state annullate dopo un errore tecnico nei sistemi automatici di controllo della velocità. Il software delle telecamere ha continuato a “leggere” limiti di velocità non più in vigore, generando sanzioni a raffi - facebook.com facebook
Mondovì Piazza, pioggia di multe e caos viabilità: elevate oltre 600 sanzioni x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.