Nel 2025 multe per oltre 13milioni di euro ma l’incasso per il Comune è meno della metà

Nel periodo dal 1 gennaio al 19 dicembre 2025, a Pescara sono state comminate multe per violazioni del codice della strada per oltre 13 milioni di euro, tuttavia l’incasso effettivo si è attestato a circa 5,9 milioni. Questo significa che meno della metà delle somme dovute sono state effettivamente riscosse dal Comune, evidenziando un divario tra multe elevate e pagamenti effettivi.

Ghisalba, nel 2025 multe per 255mila euro: oltre il 60% dal sistema “T-Red”, ma solo una su 4 è stata incassata - Dall’1 gennaio al 15 dicembre la polizia locale ha elevato 609 verbali, per una media di circa 730 euro al giorno. bergamonews.it

1.6 milioni di infrazioni nel 2025: 460mila multe per eccesso velocità - La Stradale, inoltre, ha contribuito, con personale specializzato, alle attività di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella "Terra dei Fuochi": accertate 3. tg24.sky.it

In Gran Bretagna oltre 36.000 multe ingiuste sono state annullate dopo un errore tecnico nei sistemi automatici di controllo della velocità. Il software delle telecamere ha continuato a “leggere” limiti di velocità non più in vigore, generando sanzioni a raffi - facebook.com facebook

Mondovì Piazza, pioggia di multe e caos viabilità: elevate oltre 600 sanzioni x.com

