Ghisalba nel 2025 multe per 255mila euro | oltre il 60% dal sistema T-Red ma solo una su 4 è stata incassata

Nel 2025, Ghisalba ha accertato sanzioni per circa 255mila euro, di cui oltre il 60% derivante dal sistema “T-Red”. Tuttavia, solo una sanzione su quattro è stata effettivamente incassata, evidenziando difficoltà nel recupero delle somme dovute. L’articolo analizza i dati e le implicazioni di questa situazione.

Ghisalba. Ammontano a poco meno di 255mila euro le sanzioni accertate dal Comune tra l’1 gennaio e il 15 dicembre di quest’anno. Spalmato sui 349 giorni presi in esame dal report, il dato che emerge parla di circa 730 euro al giorno di multe contestate. A fare la parte del leone sono le violazioni al Codice della Strada, in larga misura riconducibili alle infrazioni semaforiche rilevate dal sistema t-red. Le sanzioni stradali, sommate tra famiglie e imprese, arrivano infatti a 253.509,10 euro, vale a dire oltre il 99% del totale accertato mentre le violazioni amministrative non legate alla circolazione restano, pertanto, marginali. Bergamonews.it Leggi anche: Lavoratori in nero e con contratti irregolari: oltre 200mila euro di multe per 11 attività nel Vco Leggi anche: Tre lavoratori in nero nel cantiere della rete idrica: denunciato il titolare, multe per oltre 20mila euro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 20250615 003055 Ghisalba, non solo multe: in un anno oltre 700 pratiche gestite dalla polizia locale - Sul territorio, l’attività della polizia locale va ben oltre i verbali al Codice della Strada. bergamonews.it

