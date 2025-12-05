Multe a Roma per il 2026 previste sanzioni per 246 milioni di euro ma il Comune ne incasserà meno della metà

Il Comune di Roma prevede di elevare 246 milioni di euro dalle multe nel 2026. Peccato, però, che l’amministrazione riuscirà a incassare solo il 40% di questa cifra. La giunta capitolina ha approvato una delibera con la quale sono stati ripartiti i proventi delle sanzioni per le violazioni del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

