Multe a Roma per il 2026 previste sanzioni per 246 milioni di euro ma il Comune ne incasserà meno della metà

Romatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Roma prevede di elevare 246 milioni di euro dalle multe nel 2026. Peccato, però, che l’amministrazione riuscirà a incassare solo il 40% di questa cifra. La giunta capitolina ha approvato una delibera con la quale sono stati ripartiti i proventi delle sanzioni per le violazioni del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

