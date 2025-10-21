Juve Stabia società in amministrazione giudiziaria

. Ecco che cosa è successo al club campano e quali sono le conseguenze.. Il procuratore di Napoli,  Nicola Gratteri, ha rivelato in conferenza stampa un inquietante scenario che coinvolge la  Juve Stabia, accusata di essere sotto il controllo del clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia. Secondo Gratteri, le attività della società erano fortemente condizionate dalla camorra, che si occupava di vari aspetti operativi, dalle operazioni di sicurezza agli spostamenti della squadra, dalla gestione dei biglietti alla vendita di bevande. “ Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti, tutto era nelle mani della camorra “, ha sottolineato Gratteri. 🔗 Leggi su Parlami.eu

