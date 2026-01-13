Napoli scambiò gravidanza per lombosciatalgia e la donna morì | medico condannato
A Napoli, una donna che soffriva di gravidanza fu erroneamente diagnosticata con lombosciatalgia e trattata con antidolorifici. Dopo la dimissione, tre giorni più tardi, la donna è deceduta per cause non immediatamente associate alla gravidanza. Un medico è stato condannato per negligenza, evidenziando l’importanza di un’accurata diagnosi e di un corretto percorso terapeutico.
Alla paziente vennero prescritti solo degli antidolorifici e poi fu dimessa: tre giorni dopo smise di respirare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
