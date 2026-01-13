Napoli scambiò gravidanza per lombosciatalgia e la donna morì | medico condannato

Da tgcom24.mediaset.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, una donna che soffriva di gravidanza fu erroneamente diagnosticata con lombosciatalgia e trattata con antidolorifici. Dopo la dimissione, tre giorni più tardi, la donna è deceduta per cause non immediatamente associate alla gravidanza. Un medico è stato condannato per negligenza, evidenziando l’importanza di un’accurata diagnosi e di un corretto percorso terapeutico.

Alla paziente vennero prescritti solo degli antidolorifici e poi fu dimessa: tre giorni dopo smise di respirare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

napoli scambi242 gravidanza per lombosciatalgia e la donna mor236 medico condannato

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, scambiò gravidanza per lombosciatalgia e la donna morì: medico condannato

Leggi anche: Medico condannato, scambiò per lombosciatalgia una gravidanza: donna morì

Leggi anche: Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, la sentenza: condannato ristoratore, assolto il medico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

napoli scambi242 gravidanza lombosciatalgiaNapoli, scambio una gravidanza per lombosciatalgia: medico condannato per la morte di una donna - Poteva essere salvata Anna Siena, la 36enne deceduta il 18 gennaio 2019 a Napoli, tre giorni dopo essere stata visitata nell'ospedale Vecchio Pellegrini della città dove le ... msn.com

napoli scambi242 gravidanza lombosciatalgiaGravidanza scambiata per lombosciatalgia a Napoli, medico condannato per la morte di Anna - Tre giorni dopo essere stata visitata nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove le venne erroneamente diagnosticata una lo ... internapoli.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.