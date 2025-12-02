Luca Piscopo morto dopo aver mangiato sushi a Napoli la sentenza | condannato ristoratore assolto il medico
È arrivata la sentenza sulla morte di Luca Piscopo, il giovane di 15 anni morto nove giorni dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Napoli. Il ristoratore è stato condannato a 2 anni e 6 mesi, mentre il medico è stato assolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
