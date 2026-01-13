Medico condannato scambiò per lombosciatalgia una gravidanza | donna morì

Nel gennaio 2019, Anna Siena, 36 anni, decedette a Napoli pochi giorni dopo una visita medica. Un errore di diagnosi, attribuendo i suoi sintomi a una lombosciatalgia anziché a una gravidanza, portò alla sua tragica perdita. Questa vicenda evidenzia l’importanza di accurate diagnosi e di un’attenta valutazione clinica per prevenire conseguenze fatali.

Tempo di lettura: 2 minuti Poteva essere salvata Anna Siena, la 36enne deceduta il 18 gennaio 2019 a Napoli, tre giorni dopo essere stata visitata nell’ospedale Vecchio Pellegrini della città dove le venne erroneamente diagnosticata una lombosciatalgia. Il giudice monocratico di Napoli Filippo Potaturo ha accolto le richiesta della Procura (pm Capasso) e condannato a due anni di reclusione il medico che si occupò di lei, finito sotto processo per omicidio e lesioni colpose. Anna Siena non sapeva di essere incinta (gravidanza criptica) quando si recò in ospedale accusando forti dolori addominali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

