Corso Umberto aggredito e rapinato un 22enne studente tedesco

Un giovane studente tedesco di 22 anni, in Italia per un progetto Erasmus, è stato vittima di un'aggressione e rapina in Corso Umberto a Napoli. Secondo quanto riferito, due persone lo hanno avvicinato, colpendolo e derubandolo di circa 30 euro. L’episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla propria sicurezza nelle aree pubbliche della città.

