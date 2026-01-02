Napoli al via dal 7 gennaio i lavori di ripavimentazione di via Toledo

A partire dal 7 gennaio, prenderanno avvio i lavori di ripavimentazione di via Toledo, nel tratto che va da piazza Trieste e Trento. L’intervento, suddiviso in più fasi, mira a migliorare la sicurezza e l’estetica della strada. Durante i lavori, potrebbero verificarsi alcune modifiche alla viabilità, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per residenti e commercianti.

Dal 7 gennaio parte la prima tranche di lavori di ripavimentazione di via Toledo dal lato di piazza Trieste e Trento. I lavori interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato all'altro della strada per garantire sempre la percorribilità e limitare l'impatto sulle attività commerciali e .

