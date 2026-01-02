Napoli ripavimentazione di via Toledo | dal 7 gennaio via ai lavori

A partire dal 7 gennaio, avranno inizio i lavori di ripavimentazione di via Toledo, nella zona di piazza Trieste e Trento. La prima fase interesserà il lato della strada vicino alla piazza, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità della via. Gli interventi sono parte di un progetto volto a valorizzare e riqualificare il centro di Napoli, garantendo un miglior utilizzo della strada per cittadini e visitatori.

Dal 7 gennaio parte la prima tranche di lavori di ripavimentazione di via Toledo dal lato di piazza Trieste e Trento. I lavori interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato all'altro della strada per garantire sempre la percorribilità e limitare l'impatto sulle attività commerciali e sui continui flussi pedonali in una delle strade più frequentate del centro di Napoli. Nel dettaglio, gli interventi consistono nella rimozione dei cubetti di porfido del capostrada e delle lastre in pietra lavica dei marciapiedi, nella demolizione dei relativi sottofondi, nel rifacimento dello strato di fondazione, nella posa delle zanelle, nella rimessa in quota dei chiusini e delle caditoie con la pulizia di queste ultime e nel rifacimento delle pavimentazioni mantenendo i cubetti sulla carreggiata e utilizzando la pietra etnea per i marciapiedi.

