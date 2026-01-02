Napoli ripavimentazione di via Toledo | dal 7 gennaio via ai lavori

Da ildenaro.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 7 gennaio, avranno inizio i lavori di ripavimentazione di via Toledo, nella zona di piazza Trieste e Trento. La prima fase interesserà il lato della strada vicino alla piazza, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità della via. Gli interventi sono parte di un progetto volto a valorizzare e riqualificare il centro di Napoli, garantendo un miglior utilizzo della strada per cittadini e visitatori.

Dal 7 gennaio parte la prima tranche di lavori di ripavimentazione di via Toledo dal lato di piazza Trieste e Trento. I lavori interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato all’altro della strada per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commerciali e sui continui flussi pedonali in una delle strade più frequentate del centro di Napoli. Nel dettaglio, gli interventi consistono nella rimozione dei cubetti di porfido del capostrada e delle lastre in pietra lavica dei marciapiedi, nella demolizione dei relativi sottofondi, nel rifacimento dello strato di fondazione, nella posa delle zanelle, nella rimessa in quota dei chiusini e delle caditoie con la pulizia di queste ultime e nel rifacimento delle pavimentazioni mantenendo i cubetti sulla carreggiata e utilizzando la pietra etnea per i marciapiedi. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Via Toledo, dal 7 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria

Leggi anche: A Napoli via Toledo rifatta in pietra lavica etnea, partono il 7 gennaio i cantieri: 3 anni di lavori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste; Crollo di calcinacci a Napoli centro, paura a pochi passi da via Toledo; Napoli, cadono calcinacci a via Toledo: due turiste romane ferite. «Tragedia sfiorata»; Cadono calcinacci in via Toledo a Napoli, ferite due turiste.

napoli ripavimentazione via toledoA Napoli via Toledo rifatta in pietra lavica etnea, partono il 7 gennaio i cantieri: 3 anni di lavori - Partono mercoledì 7 gennaio i lavori per rifare via Toledo a Napoli: dureranno 3 anni. fanpage.it

napoli ripavimentazione via toledoNapoli, interventi di manutenzione in via Toledo: al via dal 7 gennaio - Dal 7 gennaio parte la prima tranche di lavori di ripavimentazione di via Toledo dal lato di piazza Trieste e Trento. msn.com

napoli ripavimentazione via toledoVia Toledo, dal 7 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria - cantieri che si sposteranno per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commercial ... napolitoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.