Napoli-Inter oggi | orari probabili formazioni dove vederla in tv e i precedenti

Napoli-Inter, Campioni contro vice nel match che può disegnare i primi equilibri della nuova stagione della serie A. Da una parte l’Inter, che ha avvicinato la vetta della classifica dopo la vittoria sulla Roma all’Olimpico e viaggia a punteggio pieno in Champions. Dall’altra il Napoli, reduce dalla batosta europea (6-2) di Eindhoven e dalla sconfitta col Torino che ne ha rallentato il passo nella lotta scudetto. Ma soprattutto dopo le parole di Antonio Conte nel post partita europeo, che ha chiesto un deciso cambio di passo, soprattutto di comportamento, ad alcuni dei suoi giocatori e lamentato difficoltà nel ricreare la giusta alchimia in una rosa ampliata con tanti nuovi innesti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli-Inter oggi: orari, probabili formazioni, dove vederla in tv e i precedenti

Leggi anche questi approfondimenti

Tommaso Starace svela un retroscena prima di Napoli-Inter “So che daranno l’anima”: questa la promessa dello storico magazziniere ai tifosi #NapoliInter #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X

Napoli-Inter, formazioni e dove vederla oggi in TV: Conte senza Hojlund, azzurri in cerca di riscatto - match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00 ... Da fanpage.it

Napoli – Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Riporta generationsport.it

Napoli-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Napoli- Riporta sport.virgilio.it