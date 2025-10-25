Napoli-Inter oggi | orari probabili formazioni dove vederla in tv e i precedenti

Napoli-Inter, Campioni contro vice nel match che può disegnare i primi equilibri della nuova stagione della serie A. Da una parte l’Inter, che ha avvicinato la vetta della classifica dopo la vittoria sulla Roma all’Olimpico e viaggia a punteggio pieno in Champions. Dall’altra il Napoli, reduce dalla batosta europea (6-2) di Eindhoven e dalla sconfitta col Torino che ne ha rallentato il passo nella lotta scudetto. Ma soprattutto dopo le parole di Antonio Conte nel post partita europeo, che ha chiesto un deciso cambio di passo, soprattutto di comportamento, ad alcuni dei suoi giocatori e lamentato difficoltà nel ricreare la giusta alchimia in una rosa ampliata con tanti nuovi innesti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

