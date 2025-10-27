Napoli, 27 ottobre 2025 - La vittoria al Maradona sull' Inter ha ridato ossigeno (oltre alla vetta della classifica condivisa con la Roma ) al Napoli dopo il primo momento difficile della stagione, ma per compiere un altro passo verso la guarigione serve sbloccarsi anche in trasferta, ambito nel quale a referto, tra Serie A e Champions League, ci sono ben 4 sconfitte di fila: a tal riguardo, l'appuntamento fissato al Via del Mare di Lecce per martedì 28 ottobre alle 18.30 sembra quello più propizio per provare a spezzare il tabù. Ma, al contempo, potrebbe essere anche una trappola da disinnescare al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lecce-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Conte torna al 4-3-3 con Lucca davanti