Nel caso di Anna Siena, deceduta nel 2019 a Napoli dopo una visita medica, la condanna di un medico evidenzia l’importanza di un’accurata diagnosi. La giovane donna, originaria di Napoli, aveva accusato forti dolori addominali. Una valutazione più approfondita avrebbe potuto prevenire la tragica conclusione. Questa vicenda sottolinea l’importanza di un’attenta analisi clinica per evitare errori che compromettono la vita dei pazienti.

Una visita approfondita avrebbe potuto salvarle la vita. È quanto emerge dalla sentenza sulla morte di Anna Siena, la 36enne deceduta il 18 gennaio 2019 a Napoli, tre giorni dopo essersi recata all’ospedale Vecchio Pellegrini per forti dolori addominali. Il giudice monocratico di Napoli, Filippo Potaturo, ha accolto la richiesta della Procura (pm Capasso) condannando . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, gravidanza scambiata per lombosciatalgia: condannato medico per la morte di Anna Siena

