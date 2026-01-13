Anna Siena morta a 36 anni per la gravidanza scambiata per mal di schiena | medico condannato
Anna Siena, 36 anni, è deceduta nel gennaio 2019 a Napoli a causa di un errore medico che aveva diagnosticato il suo dolore come mal di schiena, ignorando una gravidanza in corso. La vicenda ha portato alla condanna del medico coinvolto, evidenziando l’importanza di diagnosi accurate e attente. Questa tragica vicenda sottolinea le conseguenze di un errore che si sarebbe potuto evitare, con effetti irreparabili sulla vita della donna e dei suoi cari.
Una gravidanza scambiata per un normale mal di schiena. Un errore rivelatosi fatale, costato la vita ad Anna Siena, la donna di 36 anni morta il 18 gennaio 2019 a Napoli, tre giorni dopo essere stata visitata nell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le venne erroneamente diagnosticata una. 🔗 Leggi su Today.it
