Conte squalificato due giornate | multa da 15mila euro

Antonio Conte è stato squalificato per due turni e multato di 15.000 euro a seguito dello sfogo nel finale di Inter-Napoli. La decisione è stata ufficializzata, chiudendo così un episodio che ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio. La sanzione riflette le norme disciplinari applicate a comportamenti fuori dagli schemi durante le partite ufficiali.

È arrivata la decisione più attesa. Antonio Conte è stato squalificato per due giornate e multato di 15 mila euro dopo lo sfogo nel finale di Inter-Napoli. Il provvedimento è stato ufficializzato dal Giudice Sportivo al termine della 20ª giornata: il tecnico del Napoli paga le proteste reiterate nei confronti degli ufficiali di gara, culminate nell’espulsione, nel comportamento intimidatorio verso il quarto uomo e nelle frasi offensive ripetute anche nel tunnel degli spogliatoi. Conte salterà due partite, il recupero contro il Parma e la gara di campionato contro il Sassuolo. Lo stop non inciderà invece sul big match: Conte sarà regolarmente in panchina per Juventus-Napoli. 🔗 Leggi su Como1907news.com

