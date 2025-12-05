Piccoli passi di sobrietà dopo la sbornia pro trans

Abbiamo visto gareggiare trans. E quei trans gioire per aver battuto gli altri atleti che erano in batteria. Solo che quegli atleti erano tutte donne. E poi abbiamo visto apparire un po' ovunque i bagni "gender neutral", quelli che dovrebbero andare incontro un po' a tutti i gusti. Ma abbiamo anche visto i bagni delle donne, quelli che hanno ancora il logo con la "sciura" in gonnella, venire varcati da maschi che si identificano con donne. E ancora: abbiamo visto sigle di scout iscrivere i ragazzini non più sulla base del sesso indicato dal certificato di nascita ma sulla base del genere a cui si sentono di appartenere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

