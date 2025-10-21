Social X la virata pro-Nato pro-Ucraina pro-Ue pro-Trump dell' intelligenza artificiale Grok sotto l' era di Elon Musk
X starebbe oscurando critiche a governi ed élite, potenziando contenuti filo-occidentali e penalizzando post pro-Palestina Diversi osservatori internazionali hanno accusati il social X di avere preso negli ultimi mesi una "virata pro-Nato, pro-Ucraina, pro Unione Europea e pro Donald Trump". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
