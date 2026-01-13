Aggredita a coltellate in casa dall' ex grave donna di 31 anni

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate dall'ex partner, un uomo di 43 anni, nella sua abitazione a Muggió (Monza) intorno alle 18. L'aggressione, avvenuta in un contesto di relazione precedente, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

