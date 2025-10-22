Luciana Ronchi è morta è stata accoltellata dall' ex marito a Milano aveva 62 anni L' uomo fermato in un parco
È stata inseguita per una cinquantina di metri in strada, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. L'uomo dopo averla aggredita è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Servizio di Francesco Perugini Un'altra donna accoltellata Milano, questa mattina sotto casa. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe l'ex marito della vittima, Luciana Ronchi, ad aver teso un agguato alla donna e ad averla accoltellata più volte anche al volt - facebook.com Vai su Facebook