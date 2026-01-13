Moviola Juventus Cremonese | rigori contesi rosso a Nicola e il caso Baschirotto

Analisi dettagliata della moviola Juventus Cremonese della 20ª giornata di Serie A 2025/26, con focus su rigori controversi, il cartellino rosso a Nicola e il caso Baschirotto. Nonostante il risultato netto di 5-0 a favore dei bianconeri, alcuni episodi arbitrali hanno suscitato discussioni e dubbi durante la partita giocata all’Allianz Stadium.

Tutti gli episodi dubbi del match dell'Allianz Stadium La Juventus chiude il sipario sulla 20ª giornata della Serie A 202526 travolgendo la Cremonese con un netto 5-0, ma la notte dell'Allianz Stadium non è stata priva di tensioni arbitrali.

#rassegnastramba 4-1-2026 David flop 4 Muro Falcone 8.5 YILDIZ e MCKENNIE i migliori 7 ma non per tutti La moviola #juventus è #Atalanta Gasperini non ci sta Assurdità mia vista #var - facebook.com facebook

VIOLATA la Regola 11 e Arbitro fermato, le discussioni in Bologna-Inter, l'episodio di Juventus-Roma e non solo: i principali episodi da moviola dell'ultimo turno di Serie A e della Supercoppa Italiana NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo e Lorenzo Polim x.com

