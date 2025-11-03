Moviola Verona Inter il CorSport sul caso Bisseck | mancato rosso errore ingiustificabile e mistificazione di arbitro e Var

Moviola Verona Inter, il CorSport sul caso Bisseck: mancato rosso errore ingiustificabile di arbitro e Var. Ecco perché l’espulsione era netta. Non si placano le polemiche sulla direzione arbitrale di Hellas Verona-Inter. Se La Gazzetta dello Sport aveva promosso l’arbitro Daniele Doveri, il Corriere dello Sport va in direzione diametralmente opposta, stroncando la sua prestazione con un pesante 5 in pagella. Il quotidiano critica aspramente la gestione generale della partita, definendo l’indecisione sulla scelta del cartellino “peggio dell’errore” e sottolineando una pessima gestione disciplinare, citando ad esempio un “pestone” non sanzionato del capitano nerazzurro Lautaro Martínez su Bella-Kotchap. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Verona Inter, il CorSport sul caso Bisseck: mancato rosso errore ingiustificabile e mistificazione di arbitro e Var

News recenti che potrebbero piacerti

Hellas Verona-Inter, la moviola - Doveri non usa i cartellini, ma vede bene su Bisseck-Giovane e Bella-Kotchap-Esposito - X Vai su X

Moviola Verona Inter, Bisseck andava espulso? Il difensore nerazzurro stende Giovane da ultimo uomo, ma viene graziato da Doveri - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter, moviola: niente rosso a Bisseck, esplode il Bentegodi, proteste per un rigore su Pio - La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Bentegodi nel lunch match di serie A Verona- Come scrive sport.virgilio.it

Moviola Verona-Inter: Bisseck, se Doveri dà il rosso il VAR non sarebbe intervenuto - Il caso arbitrale della giornata, la decisione sul fallo su Giovane che ha scatenato tutti: le pieghe del regolamento salvano il direttore di gara ... Segnala tuttosport.com

Verona-Inter, la moviola: Bisseck su Giovane, è solo giallo? - Gli episodi arbitrali più discussi e controversi del match valido per la decima giornata di campionato: l'incontro è stato arbitrato da Daniele Doveri ... Scrive eurosport.it