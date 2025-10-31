Baschirotto convinto | La Cremonese può battere la Juventus lo dico con rispetto Siamo sereni Il difensore lancia la sfida
ai bianconeri. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il difensore Federico Baschirotto ha svelato la filosofia che sta guidando la Cremonese, rivelazione della Serie A, sotto la gestione di Davide Nicola. I principi cardine sono chiari e non negoziabili: « Umiltà, sacrificio e dedizione al lavoro ». Questi sono, secondo Baschirotto, i veri segreti del gruppo grigiorosso. Il giocatore ha espresso una profonda stima per il suo allenatore, che considera un fattore determinante per il clima positivo che si respira nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
