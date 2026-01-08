MotoGP Fermin Aldeguer si frattura il femore in allenamento e sarà operato

Fermin Aldeguer, rookie della MotoGP 2025, ha subito una frattura del femore durante un allenamento. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico e rappresenta un ostacolo importante per il suo avvio di stagione. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Inizia nel peggiore dei modi il 2026 per Fermin Aldeguer. Il rookie dell’anno per la stagione 2025 della MotoGP, infatti, ha subito un serio infortunio nel corso di un allenamento in pista. Una due-giorni di lavoro in pista che era stata organizzata da Marc Marquez sul tracciato di Guadalssuar (ovviamente non con le moto ufficiali) che vedeva in pista anche il fratello Alex e, come detto, il pilota murciano (che, invece, era in azione con una Yamaha R6). Fermin Aldeguer è stato protagonista di una brutta caduta che si è subito capito avesse portato anche conseguenze fisiche per lo spagnolo. Dopo essere stato trasportato all’ospedale in ambulanza è stato sottoposto ai controlli del caso che hanno messo in mostra una situazione delicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

