MotoGP Fermin Aldeguer si frattura il femore in allenamento e sarà operato nelle prossime ore
Fermin Aldeguer si è infortunato durante un allenamento, riportando una frattura al femore. L’incidente, avvenuto nelle ore recenti, richiederà un intervento chirurgico. Si tratta di un episodio che potrebbe influire sul suo calendario di gare e sulla sua preparazione per la stagione 2026. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del pilota e sui tempi di recupero.
Inizia nel peggiore dei modi il 2026 per Fermin Aldeguer. Il rookie dell’anno per la stagione 2025 della MotoGP, infatti, ha subito un serio infortunio nel corso di un allenamento in pista. Una due-giorni di lavoro in pista che era stata organizzata da Marc Marquez sul tracciato di Guadalssuar (ovviamente non con le moto ufficiali) che vedeva in pista anche il fratello Alex e, come detto, il pilota murciano (che, invece, era in azione con una Yamaha R6). Fermin Aldeguer è stato protagonista di una brutta caduta che si è subito capito avesse portato anche conseguenze fisiche per lo spagnolo. Dopo essere stato trasportato all’ospedale in ambulanza è stato sottoposto ai controlli del caso che hanno messo in mostra una situazione delicata. 🔗 Leggi su Oasport.it
