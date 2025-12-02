Va a sciare fuoripista e provoca una valanga l’azzardo sulle alpi svizzere | le immagini dalla sua bodycam – Il video

Un giovane sciatore di 21 anni ha provocato una valanga mentre affrontava una discesa fuoripista sulle Alpi svizzere nel pressi di Engelber. La scena è stata ripresa direttamente dalla telecamera montata sul casco del ragazzo e pubblicata su TikTok. Nel video si vede nitidamente la neve fresca che inizia a cedere improvvisamente sotto gli sci dello sciatore. In pochi secondi un’ampia porzione del manto nevoso si è staccata, trasformandosi in una massa bianca precipitata verso valle con violenza. Nonostante i rischi della scena, nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Lo sciatore: «Sono stato fortunato». 🔗 Leggi su Open.online