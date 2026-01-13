Morto il richiedente colto da infarto nel Porto Vecchio di Trieste Istituzioni sotto accusa | ecco come viveva – Foto

Un richiedente asilo nepalese di 43 anni è deceduto nel Porto Vecchio di Trieste dopo un infarto. L’evento ha sollevato interrogativi sulle condizioni di vita dell’uomo e ha portato all’attenzione delle istituzioni, ora sotto scrutinio. La notizia evidenzia le criticità legate alla tutela e alle condizioni dei migranti nella zona, suscitando riflessioni sul sistema di assistenza e supporto.

Trieste uccide, di nuovo. Non ce l’ha fatta il richiedente asilo nepalese di 43 anni che sabato scorso era stato ricoverato al locale ospedale di Cattinara per un arresto cardiaco. In attesa di formalizzare la sua richiesta, l’uomo viveva nei magazzini dismessi del Porto Vecchio (nella gallery le foto di ), area abbandonata e fatiscente dove, mancando un’alternativa, i migranti trovano riparo rimanendo esposti alle temperature invernali, che nei giorni scorsi sono scese sotto lo zero portando neve e vento di Bora. Da uno di quei magazzini era corsi fuori alcuni connazionali in cerca di aiuto per soccorrere il 43enne colto da malore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto il richiedente colto da infarto nel Porto Vecchio di Trieste. Istituzioni sotto accusa: ecco come viveva – Foto Leggi anche: Morto il migrante colto da malore in Porto Vecchio Leggi anche: Migrante trovato morto in Porto vecchio, era deceduto da ore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Turista colto da infarto durante escursione sull'Etna: inutili i tentativi di rianimazione, morto sul sentiero di Monte Gemmellaro - Nonostante l'intervento di 118 con medico e infermiere, Soccorso alpino regionale, Gdf e Corpo Forestale, l'uomo non ce l'ha fatta ... lasicilia.it

Dopo i 4 morti di dicembre, in Porto Vecchio a #Trieste un giovane nepalese richiedente asilo è stato colto da infarto E’ gravissimo all’ospedale La storia si ripete Nessuna volontà di trovare soluzioni e dare un riparo alle persone L’umanita’, questa sconosciut x.com

Ricondurre il malore di un richiedente asilo nepalese a responsabilità delle forze dell’ordine equivale a un’operazione di sciacallaggio politico. Ics ci ha abituato negli anni ad essere più un partito della sinistra extraparlamentare che un’associazione che svol - facebook.com facebook

