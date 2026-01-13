Morto il politico italiano annuncio appena arrivato Com’è successo disgrazia vera

È arrivata la notizia della morte di Rolando Nannicini, ex parlamentare e figura di rilievo del Valdarno Superiore. Si è spento questa mattina all’età di 79 anni presso l’ospedale di Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per il panorama politico della regione.

Il Valdarno Superiore perde una delle sue figure più carismatiche e autorevoli. Questa mattina, presso l'ospedale di Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi, si è spento all'età di 79 anni Rolando Nannicini, ex parlamentare e storico amministratore pubblico. Nato nel 1946 e laureato in matematica, Nannicini ha incarnato la figura dell'intellettuale prestato alla politica: dopo gli anni dell'insegnamento, ha militato nel Partito Comunista Italiano, diventando il fulcro della vita istituzionale di Montevarchi. Qui è stato consigliere, assessore e infine sindaco per due mandati tra il 1994 e il 2001.

