Morto giovanissimo! Cinema italiano in lutto | il drammatico annuncio è appena arrivato

Thesocialpost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un dolore profondo quello che colpisce il cinema indipendente italiano. A soli 31 anni, è venuto a mancare Tommaso Merighi, giovane regista bolognese già noto per il suo talento e per il contributo innovativo nel campo del documentario italiano. A darne notizia è stato Cinemovel, il collettivo creativo con cui Merighi aveva condiviso percorsi artistici, sogni e progetti: «Lo abbiamo visto crescere e diventare un giovane uomo talentuoso con cui condividevamo sogni e passioni. Tommaso, sarai sempre con noi nel buio di ogni proiezione e nella luce che si accende sullo schermo». Leggi anche: Cinema italiano in lutto, è morto così: l’annuncio all’improvviso Un percorso di talento precoce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

morto giovanissimo cinema italiano in lutto il drammatico annuncio 232 appena arrivato

© Thesocialpost.it - “Morto giovanissimo!”. Cinema italiano in lutto: il drammatico annuncio è appena arrivato

Altri contenuti sullo stesso argomento

morto giovanissimo cinema italianoTommaso Merighi morto a 31 anni, addio al giovane regista: «Continuerai a viaggiare con noi nella luce del cinema» - È morto a soli 31 anni Tommaso Merighi, giovane regista bolognese e volto promettente del documentario italiano. Lo riporta msn.com

morto giovanissimo cinema italianoLutto nel mondo del cinema: è morto Mauro Di Francesco - Simbolo del cinema italiano degli anni ‘80 aveva recitato in film cult come Sapore di Mare 2, Attila flagello di dio, Italiani a Rio, ... Si legge su lanuovasardegna.it

morto giovanissimo cinema italianoLutto nel cinema italiano, è morto Mauro Di Francesco, icona comica degli anni 80 - Addio a Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana anni ’80. Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Giovanissimo Cinema Italiano