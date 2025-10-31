Morto giovanissimo! Cinema italiano in lutto | il drammatico annuncio è appena arrivato
È un dolore profondo quello che colpisce il cinema indipendente italiano. A soli 31 anni, è venuto a mancare Tommaso Merighi, giovane regista bolognese già noto per il suo talento e per il contributo innovativo nel campo del documentario italiano. A darne notizia è stato Cinemovel, il collettivo creativo con cui Merighi aveva condiviso percorsi artistici, sogni e progetti: «Lo abbiamo visto crescere e diventare un giovane uomo talentuoso con cui condividevamo sogni e passioni. Tommaso, sarai sempre con noi nel buio di ogni proiezione e nella luce che si accende sullo schermo». Leggi anche: Cinema italiano in lutto, è morto così: l’annuncio all’improvviso Un percorso di talento precoce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
