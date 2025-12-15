Adesso siamo più soli Addio al famoso politico italiano | il triste annuncio è appena arrivato

È scomparso Ettore Bucciero, figura di rilievo della politica e della storia pugliese. A 87 anni, l’avvocato ed ex senatore lascia un importante patrimonio politico e civile, segnando la fine di un’epoca per la destra barese e pugliese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e il panorama politico locale.

È morto all’età di 87 anni Ettore Bucciero, avvocato ed ex senatore della Repubblica, figura storica della destra barese e pugliese. Bucciero è stato parlamentare con Alleanza Nazionale per dodici anni, dal 1994 al 2006, lasciando un segno profondo nella vita politica e istituzionale del territorio. Nato e cresciuto a Bari, era stato eletto al Senato nel 1994, 1996 e 2001 nel capoluogo pugliese, all’interno delle coalizioni di centrodestra guidate da Silvio Berlusconi. Nel corso della sua attività parlamentare aveva ricoperto anche il ruolo di membro della Commissione parlamentare antimafia. Avvocato stimato e molto conosciuto, Bucciero era considerato un vero e proprio principe del Foro. Thesocialpost.it

