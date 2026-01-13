Morto Gino Nicolais lo scienziato che trasformava idee in progetti concreti | aveva 83 anni

È scomparso Gino Nicolais, scienziato e docente di grande spessore, all’età di 83 anni. La sua carriera si è contraddistinta per dedizione all’università, alla ricerca e al servizio istituzionale, contribuendo con competenza e sobrietà. La sua figura rappresenta un esempio di impegno e professionalità, lasciando un ricordo duraturo nel panorama scientifico e accademico italiano.

Una vita vissuta con garbo, eleganza, sobrietà, dedicata all'università e alla ricerca e, per un lungo tratto, anche alle istituzioni che ha sempre servito con competenza.

