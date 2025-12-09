David Rossi svolta della commissione parlamentare sulla morte del manager Mps | La pista è quella dell’omicidio
«La pista adesso è quella dell’omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create». Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, ne è convinto. Gli esiti della perizia illustrati dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi parlano chiaro. Si è cercato di capire la dinamica della caduta, sulle prove di tenuta del cinturino dell’orologio indossato da Rossi e sulle origini delle lesioni al polso sinistro. 🔗 Leggi su Open.online
David Rossi, la Commissione riparte dal mistero della ventiquattr’ore
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione inchiesta farà approfondimenti
Pagelle Juve Milan: David è meglio che ora non giochi, Gatti fa innervosire, bene Conceicao – VIDEO di Chiara Aleati e Paolo Rossi
Una simulazione virtuale riapre tutti i dubbi sulla morte di David Rossi, capo comunicazione di Mps morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Nel 2014 avevamo passato in rassegna tutto ciò che non tornava bit.l Vai su X
Una nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, tornerebbe ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non - facebook.com Vai su Facebook
David Rossi, svolta della commissione parlamentare sulla morte del manager Mps: «La pista è quella dell’omicidio» - Illustrata la perizia sulla caduta del capo della comunicazione, trovato senza vita il 6 marzo 2013. Scrive open.online
