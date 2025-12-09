David Rossi svolta della commissione parlamentare sulla morte del manager Mps | La pista è quella dell’omicidio

«La pista adesso è quella dellomicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create». Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, ne è convinto. Gli esiti della perizia illustrati dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi parlano chiaro. Si è cercato di capire la dinamica della caduta, sulle prove di tenuta del cinturino dell’orologio indossato da Rossi e sulle origini delle lesioni al polso sinistro. 🔗 Leggi su Open.online

