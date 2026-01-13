Monza donna accoltellata in casa a Muggiò | arrestato il marito

A Muggiò, Monza, una donna di 31 anni è stata ferita con un coltello nella propria abitazione. Trasportata in ospedale, si trova in condizioni gravi e sotto osservazione. Il marito, ritenuto responsabile, è stato arrestato. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità.

(Adnkronos) – Una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate in casa a Muggiò (Monza). Soccorsa, è stata portata in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato. Da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

