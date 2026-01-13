Monza donna accoltellata in casa a Muggiò | arrestato il marito
A Muggiò, Monza, una donna di 31 anni è stata ferita con un coltello nella propria abitazione. Trasportata in ospedale, si trova in condizioni gravi e sotto osservazione. Il marito, ritenuto responsabile, è stato arrestato. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità.
(Adnkronos) – Una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate in casa a Muggiò (Monza). Soccorsa, è stata portata in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato. Da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Muggiò, donna accoltellata dal marito: in casa c'era anche il figlio
Leggi anche: Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa: i carabinieri arrestano il marito 43enne
Tutti pazzi per i Btp, soprattutto gli stranieri; Sanità, case di comunità al rallentatore. La Regione: “Pronte a fine anno”; Riforma giusta, ho visto giudici che cedono ai voleri dei pm; Cristina Mazzotti e gli altri: in cinque centimetri d’aria la storia di una rapita di mafia.
Monza, donna accoltellata in casa a Muggiò: arrestato il marito - Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. adnkronos.com
Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa: i carabinieri arrestano il marito 43enne - Soccorsa, è Ricoverata in prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza. msn.com
Accoltellata in casa dall’ex compagno in Brianza: gravissima una donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. fanpage.it
Monza-Brianza: la donna è ricoverata in condizioni gravi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.