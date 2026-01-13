Muggiò donna accoltellata dal marito | in casa c' era anche il figlio
A Muggiò, nel pomeriggio di martedì 13 gennaio, una donna è stata ferita da coltellate dal marito durante una lite in casa. L’aggressione si è verificata alla presenza del loro figlio. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sulle eventuali misure adottate.
La lite e poi le coltellate. Più fendenti, molti dei quali l'hanno raggiunta al torace. Una donna è stata accoltellata in casa a Muggiò dal marito, nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio. La 31enne, italiana, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di San Gerardo di Monza. Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa: i carabinieri arrestano il marito 43enne
Leggi anche: Accoltellata in casa dal marito che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. Il figlio era con i genitori
Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa: i carabinieri arrestano il marito 43enne - Soccorsa, è Ricoverata in prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza. msn.com
Donna accoltellata in casa in Brianza: il marito portato in caserma - Una donna di 31 anni è stata accoltellata più volte dal marito durante un’aggressione domestica avvenuta nel loro appartamento a Muggiò, in provincia di Monza Brianza. msn.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.