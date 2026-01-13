Muggiò donna accoltellata dal marito | in casa c' era anche il figlio

A Muggiò, nel pomeriggio di martedì 13 gennaio, una donna è stata ferita da coltellate dal marito durante una lite in casa. L’aggressione si è verificata alla presenza del loro figlio. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sulle eventuali misure adottate.

Donna accoltellata in casa in Brianza: il marito portato in caserma - Una donna di 31 anni è stata accoltellata più volte dal marito durante un’aggressione domestica avvenuta nel loro appartamento a Muggiò, in provincia di Monza Brianza. msn.com

