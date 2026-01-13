Monza aggredita a coltellate dal compagno | grave una donna di 31 anni

A Monza, una donna di 31 anni è stata gravemente ferita con un coltello dal suo compagno, che è stato successivamente arrestato per tentato femminicidio. La donna, che si trova in condizioni critiche, era insieme al loro bambino di due anni al momento dell'aggressione. L'episodio solleva ancora una volta la questione della violenza domestica e delle misure di protezione per le vittime.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato femminicidio. A casa con loro anche il loro figlio di due anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monza, aggredita a coltellate dal compagno: grave una donna di 31 anni Leggi anche: Monza, aggredita a coltellate in casa: grave una donna di 31 anni Leggi anche: Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni. Accoltellata in casa dal compagno Sergio Laganà che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima, lui viene arrestato. Il figlio era con i genitori - Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. leggo.it

Monza, donna aggredita a coltellate in casa: arrestato il marito - Una donna di 31 anni è stata aggredita e ferita a coltellate in casa a Muggiò, nella provincia di Monza- msn.com

Monza, aggredita a coltellate in casa dall'ex: grave donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. tg24.sky.it

Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese ko di misura contro il Molinello - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.