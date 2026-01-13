Monza aggredita a coltellate in casa | grave una donna di 31 anni

A Monza, una donna di 31 anni è stata ferita con un coltello all’interno della propria abitazione e versa in condizioni gravi. Un uomo è stato portato in caserma per essere ascoltato, mentre in casa si trovava anche un bambino di due anni. La vicenda è attualmente sotto indagine delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri per essere sentito. A casa con loro anche un bimbo di due anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monza, aggredita a coltellate in casa: grave una donna di 31 anni Leggi anche: Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni Leggi anche: Monza, 31enne aggredita a coltellate dall’ex: è grave La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni. Monza, donna aggredita a coltellate in casa: arrestato il marito - Una donna di 31 anni è stata aggredita e ferita a coltellate in casa a Muggiò, nella provincia di Monza- lapresse.it

Monza, aggredita a coltellate in casa dall'ex: grave donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. tg24.sky.it

Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni in provincia di Monza - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. quotidianodipuglia.it

Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese ko di misura contro il Molinello - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.