Monza aggredita a coltellate in casa | grave una donna di 31 anni

A Monza, una donna di 31 anni è stata ferita con un coltello all’interno della propria abitazione e versa in condizioni gravi. Un uomo è stato portato in caserma per essere ascoltato, mentre in casa si trovava anche un bambino di due anni. La vicenda è attualmente sotto indagine delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

