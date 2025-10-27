Giravano armati arrestati due ragazzi di 14 e 22 anni | trovati in possesso di pistole

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati sorpresi in possesso di armi e munizioni: con questa accusa la polizia ha tratto in arresto, due palermitani, rispettivamente di 22 e 14 anni. Prosegue dunque la girandola di massicci controlli di armi a distanza di due settimane dall'omicidio di Paolo Taormina, avvenuto nel cuore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

