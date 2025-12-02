Miretti Juve sirene dalla Serie A | diversi club sul centrocampista in vista di gennaio svelata la posizione del club bianconero Novità

Miretti Juve, il centrocampista è tornato centrale per Spalletti: dopo il no al Napoli in estate ora ci sono nuovi sondaggi, ma la società lo blinda. La Juventus ha ritrovato una risorsa preziosa proprio nel momento più delicato della stagione. Fabio Miretti, dopo aver smaltito il lungo e fastidioso infortunio che ne ha condizionato la prima parte di annata, è tornato stabilmente nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha dimostrato di credere fermamente nelle qualità del classe 2003, utilizzandolo anche da titolare, consapevole che in un reparto di centrocampo che ha mostrato qualche problema di assetto, il suo contributo in termini di dinamismo e tecnica può rivelarsi determinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità

