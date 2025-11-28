Miretti Juve un club di Serie A forte sul centrocampista bianconero La decisione dall’ex Genoa è stata presa | le ultime sulla sua permanenza

Miretti Juve, svela il suo desiderio: rimanere e dimostrare di essere da Juventus. La priorità è il campo, nonostante il pressing di Parma e Napoli. Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, è l’oggetto del desiderio di diversi club di Serie A e Serie B, ma il suo futuro è saldo, almeno fino a giugno. Il giocatore ha svelato la sua priorità assoluta: vuole restare a Torino e giocarsi le sue chance. L’interesse esterno è forte. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Miretti è stato l’obiettivo numero uno del Parma la scorsa estate e il club emiliano continua a considerarlo il suo top desire in vista della finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

